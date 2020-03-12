Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля

Ученые из США пришли к выводу, что свет в конце тоннеля, о котором говорят многие люди, пережившие клиническую смерть, не связан с мистикой.

"Свет в конце тоннеля связан с тем, что мозг, оставшийся без кровоснабжения в момент клинической смерти, начинает проявлять лихорадочную активность", — объясняют ученые.

Что же касается вопроса о том, почему человек видит свет в конце тоннеля, а не что-либо другое, то ученые объясняют это особенностями зрительной системы, которая тесно связана с деятельностью мозга.

К таким выводам ученые пришли в результате проведенных экспериментов на крысах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физики доказали существование души после смерти тела.