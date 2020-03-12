Белый дом просит технологические компании помочь справиться с COVID-19

11 марта советник президента США Дональда Трампа по вопросам технологий Майкл Крациос провел видеоконференцию с представителями крупных технологических компаний страны по вопросу угрозы распространения коронавируса.

Чем могут помочь технологические компании?

Они будут помогать собирать данные, необходимые для борьбы с коронавирусом. В результате технологические компании должны будут с помощью искусственного интеллекта выпустить базу данных статей о коронавирусе.

Кроме того, в ходе видеоконференции обсудили:

вопросы фейковых новостей и конспирологические теорий, связанных с коронавирусом;

возможности удаленной работы и телемедицины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американцы красиво провели операцию с китайским вирусом.