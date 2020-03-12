11 марта советник президента США Дональда Трампа по вопросам технологий Майкл Крациос провел видеоконференцию с представителями крупных технологических компаний страны по вопросу угрозы распространения коронавируса.
Они будут помогать собирать данные, необходимые для борьбы с коронавирусом. В результате технологические компании должны будут с помощью искусственного интеллекта выпустить базу данных статей о коронавирусе.
Кроме того, в ходе видеоконференции обсудили:
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