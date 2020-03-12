Visa позволит клиентам удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Международная платежная система Visa даст своим клиентам возможность удалять данные своей карты со сторонних сайтов.

В мобильные приложения банков-партнеров будет встроена функция управления подписками. Благодаря данной опции у владельцев карт Visa будет отображаться список сайтов, на которых они вводили данные своей карты, и они смогут их удалить.

Стоит напомнить, что при оплате каких-либо товаров или услуг онлайн многие сайты предлагают сохранить данные карты, чтобы в следующий раз пользователю не нужно было их вводить. Новая опция поможет отследить эти действия, поэтому пользователи смогут удалить ненужные привязки, чтобы не допустить лишних списаний.

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