В Пакистане обнаружили древнюю "мастерскую роскоши"

В ходе раскопок, проводившихся для изучения остатков 2100-летнего портового города, археологи обнаружили руины древней мастерской, где изготавливали предметы роскоши.

Археологи нашли крупнейшую древнюю "мастерскую роскоши"

Ученые сообщили, что раньше здесь делались изделия из слоновой кости. Предметы из этого материала раньше были очень ценными.

"Это самая крупная мастерская древнего мира. В процессе изучения руин древних цехов, мы обнаружили около 40 кг фрагментов слоновой кости. Похоже, что в мастерской работало большое количество людей", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии обнаружены следы неизвестной ранее цивилизации.