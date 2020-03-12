В Рязанской области нашли зубы древних акул

Ученые пришли к выводу, что зубы древних акул, которые были обнаружены под Рязанью, могут принадлежать неизвестным ранее видам.

Останки акул, живших примерно 100 миллионов лет назад, обнаружили в 2019 году в карьере Малый Пролом.

"Находку изучили как российские, так и зарубежные специалисты. Они предполагают, что останки принадлежали акулам, которые ранее не были известны науке. Тот факт, что данные находки не встречались в других районах, говорит о том, что речь идет об эндемичных для Рязани мелового периода видах", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые описали новый вид доисторических акул.