Ученые пришли к выводу, что зубы древних акул, которые были обнаружены под Рязанью, могут принадлежать неизвестным ранее видам.
Останки акул, живших примерно 100 миллионов лет назад, обнаружили в 2019 году в карьере Малый Пролом.
"Находку изучили как российские, так и зарубежные специалисты. Они предполагают, что останки принадлежали акулам, которые ранее не были известны науке.
Тот факт, что данные находки не встречались в других районах, говорит о том, что речь идет об эндемичных для Рязани мелового периода видах", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые описали новый вид доисторических акул.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.