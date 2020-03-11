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Источник Правда.Ру

В России разработали наногубку, отделяющую воду от нефти

Наука » Экология

Российские ученые совместно со своими французскими коллегами разработали так называемый селективный сорбент — материал, который может вытягивать из воды нефтепродукты. Эксперименты проводились с обычной губкой для мытья посуды.

Специалисты добавили в губку соли диазония, что позволило сделать ее водоотталкивающей.

"Также в структуру губки мы добавили наночастицы железа, которые отличаются восприимчивостью к неполярным молекулам, и гидрофобные органические группы.

В итоге удалось получить материал, который почти не взаимодействует с водой", — сообщили специалисты.

Эффективность новой разработки была проверена на различных нефтепродуктах. Выяснилось, что новая губка прекрасно справляется со своей задачей, к тому же ее можно использовать несколько раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дне Мексиканского залива найдены новые скопления нефти.

Темы губка томск экология нефтепродукты
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