Российские ученые совместно со своими французскими коллегами разработали так называемый селективный сорбент — материал, который может вытягивать из воды нефтепродукты. Эксперименты проводились с обычной губкой для мытья посуды.
Специалисты добавили в губку соли диазония, что позволило сделать ее водоотталкивающей.
"Также в структуру губки мы добавили наночастицы железа, которые отличаются восприимчивостью к неполярным молекулам, и гидрофобные органические группы.
В итоге удалось получить материал, который почти не взаимодействует с водой", — сообщили специалисты.
Эффективность новой разработки была проверена на различных нефтепродуктах. Выяснилось, что новая губка прекрасно справляется со своей задачей, к тому же ее можно использовать несколько раз.
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