"Алиса" научилась читать тексты в "Яндекс.Браузере"

Разработчики утверждают, что большие по объему страницы связного текста "Алиса" озвучивает полностью, пропуская кнопки, баннеры, пункты меню и другие элементы.

Пользователи могут воспользоваться данным нововведением при помощи кнопки с наушниками или фразы "Слушай, Алиса, прочитай эту страницу" (на компьютерах).

"Алиса" также может прочитать фрагменты текста, для этого нужно просто выделить нужный фрагмент и выбрать функцию "Озвучить".

Новой опцией смогут воспользоваться пользователи Android и Windows. Все тексты "Алиса" озвучивает пока только на русском языке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что голосовой помощник "Алиса" поможет детям развивать речь.