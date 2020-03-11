Российские специалисты разработали облачную систему, которая позволит обеспечить безопасность на дорогах.
Система собирает и анализирует информацию о физическом состоянии водителя и не позволяет ему уснуть за рулем.
Известно, что 90% аварий во всем мире происходит по вине водителей. В большинстве случаев к возникновению опасных ситуаций на дорогах приводит усталость водителя или его слишком возбужденное состояние. Современные технологии позволяют распознать физические состояния, при которых человек не может вести машину.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве пройдет конкурс видеоуроков о безопасности на дорогах.
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