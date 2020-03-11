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Источник Правда.Ру

Над городом Сан-Паулу пролетел медузообразный НЛО

Наука » Экология » Космос

Данное явление прокомментировал уфолог из Тайваня Скотт Уоринг.

Он пояснил, что местные жители смогли удачно запечатлеть увиденное благодаря необычной форме НЛО. Специалист утверждает, что ему удалось увидеть наилучший крупный план НЛО-медузы.

Инопланетяне имитируют земные формы жизни

Ученые отнес данный объект к внеземным источникам на основании его состава и направления движения щупальцев. Скотт Уоринг утверждает, что инопланетяне не только посещают землю, но и благодаря своим технологиям могут имитировать земные формы.

Большинство пользователей согласны с мнением уфолога, некоторые и вовсе лишились дара речи, не найдя объяснений данному явлению.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Скотт Уоринг обнаружил "живой" НЛО возле космического корабля Atlantis.

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