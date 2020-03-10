В Китае создали первую систему распознавания лиц в масках

Китайская компания Hanwang Technology разработала первую систему распознавания лиц в маске. Специалисты считают, что у этого изобретения большое будущее.

"В системе используются базы данных из порядка 6 млн лиц, ее фонд составлялся на протяжении более 10 лет. Эффективность идентификатора составляет почти 95%. Если маски на лице нет, система может распознать с точностью почти 100%", — сообщили представители компании.

Для идентификации одного человека из 30 ПО системы достаточно одной секунды. Данную разработку уже успешно используют более 200 предприятий, в том числе и полиция. В ближайшее время данная технология будет внедрена в 20 провинциях Китая.

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