Биологи выяснили, почему морские черепахи едят пластик

Биологи обнаружили, что морские черепахи реагируют на запахи биологически загрязненных пластиковых отходов так же, как и на пищу. Следовательно, пластиковый мусор привлекает черепах не только внешним видом, но и запахом.

Пластик превращается в "обонятельную ловушку"

Раньше ученые считали, что морские черепахи видят пластиковый мусор и визуально могут принять его за добычу.

"Из-за скопления микробов, водорослей, растений и мелких животных пластиковый мусор имеет запах пищи, поэтому и привлекает черепах", — сообщили биологи.

Теперь ученые хотят выяснить, какие химические вещества, которые выделяются из пластика, вызывают пищевой интерес у черепах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Охотском море поймали морскую черепаху.