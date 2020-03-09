Специалисты из США открыли новый тип шизофрении.
Для нового типа данного типа психического расстройства не характерна потеря объема мозга.
Раньше специалисты считали, что при развитии шизофрении снижается уровень серого вещества в мозге, из-за чего происходит нарушение когнитивных функций.
Ученые провели исследование, в процессе которого они исследовали 307 пациентов, больных шизофренией. Также специалисты изучили данные 364 здоровых людей.
Пациентам сделали МРТ мозга и обнаружили, что у 40% больных шизофренией мозг не имел внешних нарушений. Проблема заключалась в росте полосатого тела, которое относится к базальным ядрам полушарий.
Если нарушена работа полосатого тела, то это вызывает развитие болезни Паркинсонга, синдром Туретта и т.д.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детская шизофрения может появиться из-за грубого отношения к ребенку.
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