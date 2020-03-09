Врачи обнаружили новую разновидность шизофрении

Специалисты из США открыли новый тип шизофрении.

Что характерно для нового типа шизофрении?

Для нового типа данного типа психического расстройства не характерна потеря объема мозга.

Раньше специалисты считали, что при развитии шизофрении снижается уровень серого вещества в мозге, из-за чего происходит нарушение когнитивных функций.

Ученые провели исследование, в процессе которого они исследовали 307 пациентов, больных шизофренией. Также специалисты изучили данные 364 здоровых людей.

Пациентам сделали МРТ мозга и обнаружили, что у 40% больных шизофренией мозг не имел внешних нарушений. Проблема заключалась в росте полосатого тела, которое относится к базальным ядрам полушарий.

Если нарушена работа полосатого тела, то это вызывает развитие болезни Паркинсонга, синдром Туретта и т.д.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детская шизофрения может появиться из-за грубого отношения к ребенку.