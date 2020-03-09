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Источник Правда.Ру

В Норвегии в растаявшем леднике обнаружили 1500-летнюю стрелу викингов

Наука

В южной Норвегии был найден древний наконечник стрелы, который относится к германскому железному веку. Кроме того, был обнаружен вал стрелы и одно из перьев в леднике Йотунхеймен на высоте 2050 метров. Стрела находилась в леднике 1500 лет.

"Благодаря климатическим изменениям изо льда освобождаются многие артефакты", — сообщили археологи.

Таяние ледников поможет ученым раскрыть реликвии прошлого, но, вместе с тем, это может уничтожить их, если артефакты не найдут вовремя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тысячелетний корабль викингов нашли в Норвегии.

ледник викинги норвегия климатические изменения археологические находки
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