В южной Норвегии был найден древний наконечник стрелы, который относится к германскому железному веку. Кроме того, был обнаружен вал стрелы и одно из перьев в леднике Йотунхеймен на высоте 2050 метров. Стрела находилась в леднике 1500 лет.
"Благодаря климатическим изменениям изо льда освобождаются многие артефакты", — сообщили археологи.
Таяние ледников поможет ученым раскрыть реликвии прошлого, но, вместе с тем, это может уничтожить их, если артефакты не найдут вовремя.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тысячелетний корабль викингов нашли в Норвегии.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.