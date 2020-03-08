В Крыму создадут центр по контролю космического пространства

На Крымском полуострове будет построен специальный центр для контроля и мониторинга космического пространства. Об этом сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки ВКС России Сергей Сучков. По его словам, сейчас системы контроля расположены на горных хребтах Памира, на юго-восточных границах Таджикистана, и в различных регионах России.

"Ведется строительство новых объектов в некоторых регионах Российской Федерации: Крым, Алтай, Дальний Восток. В 2019 году порядка 700 космических объектов взято на сопровождение, примерно 300 объектов было обслужено во время запуска", - подчеркнул Сучков.