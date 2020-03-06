Японские специалисты доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Японским ученым удалось математически доказать гипотезу о возможном наличии жизни во Вселенной. Своими выводами они поделились на портале Phys. org.

Жизнь зародилась на Земле, она не может повториться ни в районе Млечного Пути, ни гораздо ближе в пределах Солнечной системы. Токийские ученые считают, что основа живого, так называемая молекула РНК, способна к формированию в режиме ускоренно расширяющейся Вселенной. Если в ее составе имеется от 40 до 100 нуклеотидов, она способна себя воспроизвести.

"Такая возможность находится за пределами наблюдаемой части Вселенной — Метагалактики. Именно там образование цепочки необходимого уровня сложности и длины становится по расчетам неизбежным", — считают ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вселенная сначала замерзнет, потом перезапустится.