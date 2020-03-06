Специалисты выяснили, как сохранить воспоминания во сне

Ученые выяснили, что памятью человека можно управлять во сне. Специалисты придумали способ, как можно сохранить в мозге воспоминания.

В чем суть?

Методика позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна. ее уникальность в том, что она основана на ароматах, которые влияют на мозг.

Так как сон может помочь памяти, данную разработку можно будет использовать в будущем для лечение людей, получивших травму головного мозга.

Это связано с тем, что во сне происходит консолидация памяти. Для долговременного хранения информации нейроны "перемещаются" в буфер по обмену воспоминаниями.

Раньше для ученых было загадкой, как происходит этот переход. Сейчас специалистам удалось раскрыть суть этого механизма, поэтому его можно будет использовать в медицине.

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