Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.
В ходе исследования специалисты выяснили, что древние люди могли соорудить не только примитивные, но и сложные инструменты, что противоречит распространенному мнению о способностях наших предков.
"Мы не сомневаемся в том, что первые представители рода Homo могли делать орудия труда, такие инструменты очень редко находят вместе с останками гоминин", — заявили ученые.
Ранее принято было считать, что определенный тип древнего человека связан только с одним видом технологий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди выбирали материал для орудий осознанно.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".