Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда

Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.

В ходе исследования специалисты выяснили, что древние люди могли соорудить не только примитивные, но и сложные инструменты, что противоречит распространенному мнению о способностях наших предков.

"Мы не сомневаемся в том, что первые представители рода Homo могли делать орудия труда, такие инструменты очень редко находят вместе с останками гоминин", — заявили ученые.

Ранее принято было считать, что определенный тип древнего человека связан только с одним видом технологий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди выбирали материал для орудий осознанно.