На месте Нижнего Тагила 580 млн лет назад был остров

Российские ученые выяснили, что территория, на которой сегодня расположен город Нижний Тагил раньше была островом. Он образовался около 580 млн лет назад.

"Более чем 500 млн лет назад на месте нынешней Свердловской области существовал так называемый Уральский океан. В нем было большое количество различных островов вулканического происхождения", — сообщили ученые.

Специалисты также добавили, что геологическая история Урала скрывает в себе еще много интересных и удивительных фактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в горах Тянь-Шаня обнаружены следы древнего океана.