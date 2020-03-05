Изобретатели из Сибири научились выращивать овощи в космосе

Российские специалисты работают над созданием биологического автономного модуля, с помощью которого космонавты смогут выращивать овощи в космосе.

На МКС установят космическую теплицу

Если данную идею получится реализовать, что это позволит космонавтам выращивать на Марсе фрукты и овощи.

О теплицах в жилых отсеках орбитальных станций ранее уже было известно. Но ученые из Сибири предложили создать оранжерею за бортом и с помощью специального шлюза присоединить ее к МКС.

"Теплица будет полностью автоматизированной. Она будет создана из гибкого материала в виде цилиндра, что дает возможность использовать его на Луне или какой-либо планете", — сообщили инженеры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что растения на Марсе будут удобрять человеческой мочой.