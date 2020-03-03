К 2100 году 50% песчаных пляжей могут исчезнуть

Ученые пришли к выводу, что на фоне климатических изменений и повышения уровня Мирового океана, к 2100 году человечество может потерять более 50% песчаных пляжей.

Даже если люди начнут бороться с загрязнением атмосферы продуктами сжигания ископаемого топлива, что поможет заметно уменьшить темпы глобального потепления, около трети песчаных пляжей не получится сохранить.

Чем это грозит?

Специалисты предупреждают, что это может сильно ударить по туризму разных стран мира, так как пляжи будут исчезать в Австралии, Бразилии, России, Аргентине и так далее.

Ранее "Правда.Ру" писала о городах, которые могут исчезнуть с лица Земли.