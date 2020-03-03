Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.

"В процессе исследования проб были обнаружены органические материалы, в которых содержится смола хвойных деревьев. Вероятно, ее использовали в качестве базы для нанесения краски или в качестве защитного слоя. Кроме того, были обнаружены остатки минералов", — сообщили ученые.

Еще в одной пробе было найдено больше количество гипса. Этот слой похож на светло-белый оттенок в области губ. Также в образце нашли железо. Специалисты считают, что губы статуи были покрашены в красный цвет, так как на гипс люди нанесли специальный пигмент красного цвета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние рисунки обнаружили археологи в Крыму.