Найдено предсказание о конце света, сделанное компьютером в 1973 году

Австралийские ученые обнаружили предсказание о конце света, которое сделал компьютер в 1973 году. Вычислительную машину изобрел американский инженер и системолог Джей Форрестер.

Согласно прогнозу, "точкой невозврата", за которой последует апокалипсис, является 2020 год. Если верить компьютеру Форрестера, сам конец света наступит в 2040 году.

Компьютер предсказал, что на нашей планете наступит дефицит питьевой воды, связанный с ее загрязнением, что приведет к распространению многих серьезных болезней, вызванных употреблением загрязненной воды. Это и будет главной причиной конца света.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые назвали основную причину конца света.