Австралийские ученые обнаружили предсказание о конце света, которое сделал компьютер в 1973 году. Вычислительную машину изобрел американский инженер и системолог Джей Форрестер.
Согласно прогнозу, "точкой невозврата", за которой последует апокалипсис, является 2020 год. Если верить компьютеру Форрестера, сам конец света наступит в 2040 году.
Компьютер предсказал, что на нашей планете наступит дефицит питьевой воды, связанный с ее загрязнением, что приведет к распространению многих серьезных болезней, вызванных употреблением загрязненной воды. Это и будет главной причиной конца света.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые назвали основную причину конца света.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.