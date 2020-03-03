В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что сайты госкорпорации и ряда подрядных организаций недоступны уже вторые сутки.
"В связи с аварийной ситуацией на серверных площадках хостинг-провайдера и регистратора доменных имен "Мастерхост", услугами которого пользуется госкорпорация "Роскосмос", интернет-сайты госкорпорации и ряда предприятий ракетно-космической промышленности недоступны с 12.30 мск 2 марта", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.