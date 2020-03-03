Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что человеческую мочу можно использовать в качестве удобрения для выращивания растений на Марсе.

О том, можно ли выращивать растения на Марсе, в интервью "Правде.Ру" рассказал заместитель заведующего кафедрой высших растений биофака МГУ Владимир Владимирович Мурашов.

"Как показывают исследования, на Марсе вполне пригодный грунт для выращивания растений. Непригодны только климатические условия: там очень большие перепады температур.

Приходится говорить только о возможностях выращивания на этом грунте в закрытом помещении, в закрытом грунте. Нужно контролировать температурный режим. Световой режим там проще немножко, он достаточный.

Если на Марсе построят какие-то теплицы, там и температурный режим тоже можно контролировать. Это уже гораздо сложнее, потому что любая установка, контролирующая климат, это дорогое удовольствие и энергозатраты. Но если будут солнечные батареи, то в перспективе, в принципе, это все вполне реально.

Что касается удобрений, то для этого можно использовать человеческую мочу. Это уже не новость. Единственное, нужно помнить о выделяющемся аммиаке. Надо дождаться, пока она перебродит, и все это удалится. Мочевина сама по себе является прекрасным одобрением.

Но нужно понимать, что все это возможно только в очень отдаленной перспективе, так как освоение Марса как такового — это долгая история", — заключил эксперт.