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Занятые люди чаще принимают правильные решения

Наука

Американские ученые совместно с китайскими коллегами провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, что занятые люди склонны принимать более здравые решения, чем те, которые ничего не делают.

"Мы попросили половину участников опыта подробно описать все свои дела, которыми они занимались накануне. У второй половины участников не было никаких дел. После этого участникам нужно было принять несколько решений относительно питания, финансов, спорта и др.", — рассказали ученые.

В результате выяснилось, что люди, которые были заняты, принимали более правильные решения. Специалисты объясняют это тем, что ощущение занятости повышает уровень самоконтроля, поэтому человек более рассудителен.

Но занятость имеет и негативную сторону. Так, если у человек мало свободного времени, это приводит к стрессу и беспокойству.

Темы ученые занятость разрешения эксперименты
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