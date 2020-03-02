Специалисты NASA нашли на Марсе доказательства зарождения жизни.
Специалисты обнаружили большое количество окаменелостей, одной из последних находок, которая была сделана виртуальным археологом Скоттом Уоррингом, стали идентифицированные на фотоснимке, выполненном марсоходом Opportunity, останки ископаемой рыбы, которая относится к семейству сельдевых.
Данный экземпляр сельди доказал, что раньше на Марсе были моря и океаны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружена загадочная "база".
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".