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Специалисты NASA: в океанах Марса водилась рыба

Наука » Экология » Космос

Специалисты NASA нашли на Марсе доказательства зарождения жизни.

Что удалось обнаружить ученым?

Специалисты обнаружили большое количество окаменелостей, одной из последних находок, которая была сделана виртуальным археологом Скоттом Уоррингом, стали идентифицированные на фотоснимке, выполненном марсоходом Opportunity, останки ископаемой рыбы, которая относится к семейству сельдевых.

Данный экземпляр сельди доказал, что раньше на Марсе были моря и океаны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружена загадочная "база".

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