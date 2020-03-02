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Создана онлайн-карта распространения коронавируса

Наука » Технологии

В Университете Джонса Хопкинса создали онлайн-карту, которая позволяет отслеживать распространение коронавируса нового типа в реальном времени. Сообщается, что карта использует только данные из официальных источников.

Аналогичная карта была запущена и Всемирной организацией здравоохранения. 

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