В Университете Джонса Хопкинса создали онлайн-карту, которая позволяет отслеживать распространение коронавируса нового типа в реальном времени. Сообщается, что карта использует только данные из официальных источников.
Аналогичная карта была запущена и Всемирной организацией здравоохранения.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".