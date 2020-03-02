Компания Apple уже столкнулась с дефицитом комплектующих из-за эпидемии коронавируса нового типа.
Многие китайские заводы были вынуждены остановить производство. Замораживание производства наблюдается и в Южной Корее. Южнокорейский завод LG Innotek, производивший модули камер для смартфонов iPhone, прекратил производство.
Сообщается, что LG Innotek уже начал производить комплектующие для неанонсированного iPhone 12. Специалисты считают, что даже двухдневный простой может повлиять на темпы производства новых смартфонов. Если производство не будет восстановлено в ближайшие дни, компания Apple столкнется с трудностями при выпуске новых смартфонов.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".