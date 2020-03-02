Сельские территории России в течение последующих тридцати лет ожидает "глобальная трансформация". Об этом утверждается в исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики.
"Производство агропродукции в деревне будет все активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция наберет популярность. Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни", - цитирует результаты исследования РИА "Новости".
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".