Депутат Госдумы предложил создать "космические ПДД" для спутников

У России есть планы по освоению космоса. Однако аналогичные планы строят и другие страны. Более того, присутствие на околоземной орбите наращивают и частные компании. Например, проект Илона Маска по обеспечению планеты бесплатным интернетом Starlink.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко заявил о необходимости создания "правил дорожного движения" для спутников.