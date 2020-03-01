У России есть планы по освоению космоса. Однако аналогичные планы строят и другие страны. Более того, присутствие на околоземной орбите наращивают и частные компании. Например, проект Илона Маска по обеспечению планеты бесплатным интернетом Starlink.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко заявил о необходимости создания "правил дорожного движения" для спутников.
"Нам необходимо инициировать правила "дорожного движения" на орбите. Я думаю, что это Россия должна сделать. Мы сейчас это обсуждаем", - сообщил парламентарий.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.