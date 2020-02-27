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Источник Правда.Ру

Из-за пожаров в Австралии с лица Земли исчезли дымчатые ложные мыши

Наука

Дымчатые ложные мыши (Pseudomys fumeus), которые обитали исключительно в Австралии, полностью исчезли с лица Земли из-за масштабных лесных пожаров, бушевавших на континенте. Животные погибли не от огня, а от сажи и дыма.

"Дымчатые ложные мыши обитали как минимум в 20 километрах от зоны пожаров, но это им не помогло выжить. Из-за дыма и сажи у них начались легочные заболевания", — сообщили ученые.

Как только биологи обнаружили, что эти животные находятся под угрозой исчезновения, они сделали все, чтобы их спасти, но это им не удалось.

Спустя несколько недель вся популяция P. fumeus погибла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии во время лесных пожаров погибли более миллиарда животных.

пожары ученые австралия дымчатые ложные мыши
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