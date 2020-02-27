Японские биологи: крабы любят общаться во время спаривания

Японские биологи обнаружили странные щелчки, которые кокосовые крабы издают во время спаривания. Оказалось, что с помощью вибрирующих щелчков они общаются между собой.

Кокосовые крабы являются самыми большими сухопутными ракообразными, они могут весить до 4 килограммов, а их длина может превышать метр. Оказалось, что эти крабы любят общаться между собой во время спаривания.

"Источником звука являются тонкие придатки — скафогнатиты. С их помощью крабы втягивают воздух в легкие. Вибрация этих структур приводит к тому, что они ударяются о твердые пластины в жаберных каналах. Интенсивность вибрации крабы могут менять, соответственно звуки получаются разными", — сообщили ученые.

Теперь биологам предстоит выяснить, о чем же говорят крабы во время спаривания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что повышенная кислотность Мирового океана разрушает панцири крабов.