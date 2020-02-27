Чайки предпочитают воровать еду, которую уже потрогал человек

Британские специалисты выяснили, что серебристые чайки предпочитают еду, которую уже потрогал человек. К такому выводу ученые пришли в результате наблюдений за этими птицами, которые проживают в прибрежных городах Британии.

Им давали на выбор два одинаковых угощения, но одно из них ранее трогали люди таким образом, чтобы это увидели чайки. В результате выяснилось, что из 24 чаек 19 выбрали именно те угощения, которые потрогали люди.

Этот же эксперимент позже повторили с несъедобными предметами — порезанными губками для мытья посуды. Из 23 птиц 15 выбрали губки, которые трогал человек.

Как это можно объяснить?

Ученые предполагают, что причина в том, что люди трогают определенную еду, и птицы считают, что она точно является съедобной. Но другие предметы, до которых дотрагивается человек, их не интересуют.