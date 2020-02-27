Дети из двуязычных семей способны быстрее переключать внимание

Специалисты Университета Англии Раскина провели эксперимент, в котором они задействовали несколько сотен детей в возрасте 7-9 месяцев. Ученые наблюдали за направлением взгляда детей и выяснили, что малыши из двуязычных семей намного чаще переключали внимание между двумя картинками, которые им показывали.

"Когда на экране появлялось новое изображение, дети из двуязычных семей переключали на нее внимание примерно на 30% быстрее. Это говорит о том, что воспитание в двуязычной среде заставляет мозг работать иначе", — сообщили психологи.

Специалисты отмечают, что взросление в двуязычной среде — более сложный процесс, чем рост в семье, в которой говорят на одном языке. Двуязычные дети вынуждены адаптироваться для поиска дополнительной информации в окружающем мире, чтобы упростить понимание. Следовательно, это закрепляется на уровне работы мозга, в результате чего во взрослой жизни у них развиваются уникальные способности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что занятие иностранными языками развивает мозг.