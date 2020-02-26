Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что деревья могут передавать по наследству информацию, которая помогает им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.
Деревья реагируют на любые изменения среды: если наступает засуха, они укрепляют свою корневую систему, а в ответ на высокую влажность — наращивают объем листвы.
Ранее ученые считали, что "жизненный опыт" дерева погибает вместе с ним.
Но оказалось, что это не так.
"У деревьев изменяется генетический код, известный как метилирование. В рамках этого процесса к цитозину присоединяется метильная группа. В результате получается что-то вроде тренировки генома", — сообщили ученые.
В результате проведенных экспериментов выяснилось, что потомки деревьев, которые росли в условиях постоянного дефицита воды, способны лучше переносить засуху. А деревья, у предков которых не было проблем с водой, лучше растут в нормальных условиях. Это доказывает то, что деревья "передают" своим потомкам свой "жизненный опыт" с помощью метилирования ДНК.
Ранее "Правда.Ру" писала, о чем молчат самые древние в мире деревья.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.