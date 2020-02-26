Деревья могут "передавать знания" своим потомкам

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что деревья могут передавать по наследству информацию, которая помогает им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Как происходит процесс передачи знаний?

Деревья реагируют на любые изменения среды: если наступает засуха, они укрепляют свою корневую систему, а в ответ на высокую влажность — наращивают объем листвы.

Ранее ученые считали, что "жизненный опыт" дерева погибает вместе с ним.

Но оказалось, что это не так.

"У деревьев изменяется генетический код, известный как метилирование. В рамках этого процесса к цитозину присоединяется метильная группа. В результате получается что-то вроде тренировки генома", — сообщили ученые.

В результате проведенных экспериментов выяснилось, что потомки деревьев, которые росли в условиях постоянного дефицита воды, способны лучше переносить засуху. А деревья, у предков которых не было проблем с водой, лучше растут в нормальных условиях. Это доказывает то, что деревья "передают" своим потомкам свой "жизненный опыт" с помощью метилирования ДНК.

Ранее "Правда.Ру" писала, о чем молчат самые древние в мире деревья.