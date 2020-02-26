Винсент Гомес, австралийский ученый, предположил, что аэрогели, необходимые для создания недорогих суперконденсаторов, можно получать из отходов от дурианов, которые известны как самые вонючие в мире.
"Пористые отходы дурианов можно использовать в качестве сырья для получения аэрогелей, необходимых для создания суперконденсаторов, на основе которых можно будет создать сверхбыстрые зарядные устройства нового типа", — сообщил специалист.
Обычные суперконденсаторы являются очень дорогими, так как сделаны из дорогостоящих материалов, а аэрогели можно создавать из отходов фруктов.
В настоящее время исследователь пытается создать прототип установки, которая продемонстрирует плюсы данной технологии.
Ранее "Правда.Ру" писала о батарейке из фруктов и змеемобиле.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.