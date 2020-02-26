Самые вонючие в мире фрукты помогут создать суперконденсаторы

Винсент Гомес, австралийский ученый, предположил, что аэрогели, необходимые для создания недорогих суперконденсаторов, можно получать из отходов от дурианов, которые известны как самые вонючие в мире.

"Пористые отходы дурианов можно использовать в качестве сырья для получения аэрогелей, необходимых для создания суперконденсаторов, на основе которых можно будет создать сверхбыстрые зарядные устройства нового типа", — сообщил специалист.

Обычные суперконденсаторы являются очень дорогими, так как сделаны из дорогостоящих материалов, а аэрогели можно создавать из отходов фруктов.

В настоящее время исследователь пытается создать прототип установки, которая продемонстрирует плюсы данной технологии.

Ранее "Правда.Ру" писала о батарейке из фруктов и змеемобиле.