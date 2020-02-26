Найден живой организм, который разучился дышать

Ученые обнаружили сложный живой организм, которому не нужен кислород. Им оказался медузоподобный паразит лососевых рыб Henneguya salminicola.

Найден медузоподобный паразит без митохондрий

У этого организма нет митохондриального генома, поэтому ему не нужен кислород.

Ранее считалось, что кислород нужен всем многоклеточным созданиям.

Ученые пока не могут объяснить, что позволяет паразиту Henneguya salminicolaвыживать.

Специалисты считают, что, возможно, он использует кислород своего "хозяина".

Стоит отметить, что в организме близкого родственника Henneguya salminicola, который носит имя Myxobolus squamalis, имеется митохондриальный геном.

Исследователи считают, что эти паразиты со временем потеряли большую часть существующего у них генома медузы.

Благодаря оставшимся жалящим клеткам рыбные паразиты удерживаются на теле рыбы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни.