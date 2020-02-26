В США создают искусственные снегопады

В США в рамках проекта SNOWIE изучается потенциал искусственных снегопадов.

В процессе эксперимента облака в горах Айдахо засевали иодидом серебра. По мнению авторов исследования, это эффективный метод.

Ученые отмечают, что вокруг частицы иодида серебра формируется ледяной кристалл, когда попадает в охлажденное облако. В результате образуется снег, после чего он выпадает из обработанного облака.

Зачем нужен искусственный снег?

Специалисты утверждают, что с помощью искусственного снега можно повысить урожайность некоторых сельскохозяйственных культур, которые выращивают в горных районах.