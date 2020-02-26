В США в рамках проекта SNOWIE изучается потенциал искусственных снегопадов.
В процессе эксперимента облака в горах Айдахо засевали иодидом серебра. По мнению авторов исследования, это эффективный метод.
Ученые отмечают, что вокруг частицы иодида серебра формируется ледяной кристалл, когда попадает в охлажденное облако. В результате образуется снег, после чего он выпадает из обработанного облака.
Специалисты утверждают, что с помощью искусственного снега можно повысить урожайность некоторых сельскохозяйственных культур, которые выращивают в горных районах.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.