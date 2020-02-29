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Новый закон под депутатским контролем

Наука

Комитеты Государственной думы по транспорту и строительству и по жилищной политике и ЖСК буду вести мониторинг реализации Закона о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов, созданных при банкротстве застройщиков для завершения строительства проблемных домов, сообщили корреспонденту "Правды.ру" на Охотном ряду.

Этот документ, отметили в парламенте, направлен на защиту прав членов ЖСК наравне с дольщиками, пострадавшими от деятельности недобросовестных застройщиков. Члены таких кооперативов смогут так же, как и обманутые дольщики, получать компенсационные выплаты за счет Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Ранее выплата возмещения членам ЖСК не была предусмотрена, если фонд счел нецелесообразным финансировать достройку переданных ЖСК проблемных объектов.

Закон предусматривает выплату возмещения в подобном случае, причем независимо от даты создания ЖСК. Его размер не может быть меньше суммы, которую гражданин уплатил за квартиру, и тех взносов, которые он дополнительно делал в течение деятельности ЖСК. Выплата возмещения по требованиям, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений, будет осуществляться в размере цены, уплаченной членом ЖСК.

Со дня выплаты возмещения членство гражданина в ЖСК прекращается, в связи с чем к фонду переходит его право требования к кооперативу о выдаче паевого взноса в размере выплаченного возмещения. Это исключит возможность двойных выплат, если, например, ЖСК после всех выплат будет еще раз проходить процедуру банкротства.

Проект закона был внесен в Госдуму 1 октября, и депутаты рассмотрели его в трех чтениях максимально оперативно — всего за две недели — чтобы была возможность выплачивать первые возмещения уже в декабре 2019 года.

По экспертным оценкам, в России действуют 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 млн кв. м. Из них 132 ЖСК создано для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть таких ЖСК не имеет средств для завершения строительства. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 000 кв. м, а количество участников таких ЖСК превышает 6000 человек.

Темы жск жилищный кооператив государственная дума
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