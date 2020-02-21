Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Согласно правилам компании, разработчики не имеют права показывать рекламу, если приложение не используется, и обманом заставлять пользователя ошибочно нажимать на объявление.
К такого рода контенту Google относит контент, который появляется внезапно, мешая пользоваться устройством.
Специалисты Google разработали алгоритм, которые находит такого рода рекламу и блокирует такие приложения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Google Play более 20 опасных Android-приложений.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.