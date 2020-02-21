Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.

Согласно правилам компании, разработчики не имеют права показывать рекламу, если приложение не используется, и обманом заставлять пользователя ошибочно нажимать на объявление.

К такого рода контенту Google относит контент, который появляется внезапно, мешая пользоваться устройством.

Специалисты Google разработали алгоритм, которые находит такого рода рекламу и блокирует такие приложения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Google Play более 20 опасных Android-приложений.