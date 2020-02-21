Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

Ученые обнаружили в Брунее новый вид улиток, который получил название Craspedotropis gretathunbergae в честь экоактивистки Греты Тунберг из Швеции.

Данный вид улиток относится к семейству циклофорид. Особенности этого вида улиток заключаются в том, что они очень чувствительны к засухам, высоким температурам и исчезновению деревьев.

Соответственно, Craspedotropis gretathunbergae будет сложно адаптироваться к климатическим изменениям, поэтому биологи назвали этих улиток в честь Греты Тунберг, которая известна как борец за экологию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Грета Тунберг взяла перерыв в борьбе против климатических изменений.