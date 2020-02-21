Астрономы обнаружили планету, на которой год длится 18 часов

Экзопланета NGTS-10b проходит по орбите вокруг своего светила всего за 18 часов — именно столько времени на ней длится год. Сама звезда расположена на расстоянии около тысячи световых лет от Солнечной системы.

Ученые открыли новую планету в рамках проекта "Транзитное исследование следующего поколения". В процессе этого исследования астрономы наблюдают за звездами и в случае обнаружения снижения яркости знают, что это прошла планета.

NGTS состоит из 12 телескопов. Она развернута на базе Паранальской обсерватории в Чили.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы обнаружили вторую Солнечную систему.