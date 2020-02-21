На острове Бали обнаружили огромный клад древнеримских драгоценностей

Археологи обнаружили на острове Бали клад — один из самых больших в Юго-Восточной Азии.

Исследования проходили в деревне Пангкунг Парук. Здесь в 2009 году были найдены остатки древнего захоронения. В них был обнаружен каменный саркофаг овальной формы.

Об этом местный житель сообщил властям, после чего ученые организовали здесь раскопки, в ходе которых было найдено 4 каменных саркофага, наполненных древнеримскими монетами и украшениями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что клад с золотом обнаружен на затонувшем немецком корабле.