NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре

NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке. Озеро, названное Мега-Чад, простиралось через пустыню Сахара примерно на 400 кв. км. Специалисты предполагают, что это мог быть самый большой водоем на нашей планете.

Современное озеро Чад — лишь его небольшая часть. Оно расположено внутри того древнего водоема, который все еще вписан в ландшафт местности.

"Это огромное озеро всего лишь за 200 лет сжалось до нынешних размеров. В основном это связано с тем, что люди постоянно откачивают из него пресную воду", — сообщили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пустыню Сахара превратят в цветущий оазис.