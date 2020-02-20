В озерах Арктики найдены десятки неизвестных науке видов рыб

Российские ученые в ходе экспедиции по изучению арктических озер обнаружили несколько десятков неизвестных науке видов рыб. Некоторые из них появились около 200 тысяч лет назад.

"К числу таких рыб относится реликтовый сиг. Он поселился в этих озерах еще до начала последнего ледникового периода", — сообщили ученые.

Многие из озер были исследованы впервые. Это связано с фактором труднодоступности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике.