Американцы планируют в 2021 году отправить на орбиту космических туристов.

О том, может ли полет в космос отразиться на здоровье человека, в интервью "Правде.Ру" рассказал научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Смолеевский.

"Космические туристы уже давно летают. К ним, конечно, не предъявляются такие жёсткие требования, как к членам экипажа. Это связано с тем, что турист летит туда не работать и не проводить какие-то исследования, а просто из интереса.

Но нужно сказать, что все равно туристы должны проходить определенные подготовку и отбор. Человек с серьезными заболеваниями туда не сможет полететь.

Определенный риск в таких полетах всегда существует. Но, учитывая небольшую продолжительность туристических полетов (до одного месяца), он, в принципе, небольшой.

Риск заключается в том, что даже если турист летит в космос на неделю или чуть больше, в организме могут произойти изменения, которые дадут о себе знать после возвращения на Землю", — заключил эксперт.