В Китае создали крылья, работающие от солнечного света

Китайские ученые изобрели летающих роботов-насекомых.

Полимерные крылья работают от солнечного света

В процессе конструирования маленьких летающих роботов специалисты обычно сталкиваются с проблемой питания. Полет предполагает большие энергетические затраты, а маленьких и мощных аккумуляторов не существует.

Китайские инженеры придумали другое решение: они создали крылья для летающих роботов, которые не нуждаются в источниках питания. Им нужен только солнечный свет.

В основу разработки положена полимерная пленка, которая покрыта наноразмерными кристаллами из металла. Свет, который падает на материал, нагревает его, из-за чего структуры крыла расширяются.

По словам ученых, уже в ближайшем будущем могут появиться роботы с крыльями, плавниками и другими системами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США создали поисково-спасательного робота в виде змеи.