Эксперт прокомментировал выводы о снижении температуры тела человека

Американские ученые пришли к выводу, что в течение последних 150 лет средняя температура человеческого тела каждые 10 лет снижалась на 0.03 °C. Если этот процесс будет продолжаться, то в будущем температура 36.6 °C не будет считаться нормальной.

Российские медики считают, что все не так однозначно.

"Авторы исследования изучили статистические показатели температуры на примере военнослужащих. В основном это молодые мужчины, которые находятся в тяжелых условиях: они часто получают травмы и контактируют с источниками инфекций. Также им приходится справляться с большими нагрузками. В XIX веке у военных часто диагностировали туберкулез, который в то время не лечили. Именно это заболевание и приводило к повышению средней температуры у людей", — сообщил врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

По мнению Потешкина, опасения насчет снижения средней температуры тела ничем не подтверждены. В ближайшем будущем нормальная температура останется без изменений — 36.6 °C в подмышечной впадине и 36.8 °C в ротовой полости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что температура влияет на старение организма.