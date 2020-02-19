В Южной Америке может обрушиться опасный действующий вулкан

Вулкан Тунгурауа расположен в Эквадорских Андах. Этот действующий вулкан является самым опасным на территории Южной Америки.

Специалисты говорят об угрозе обрушения вулкана. Это связано с тем, что очередная активизация вулкана, которая началась 20 лет назад, продолжается до сих пор. Из-за этого уже произошло несколько крупных извержений, а также дестабилизация западного склона.

Американские вулканологи считают, что внутри Тунгурауа происходят чрезвычайно активные геологические процессы, которые могут привести к обрушению вулкана.

Подобное явление уже происходило около 3000 лет назад

В тот период из-за обвала Тунгурауа произошло смещение горных пород, в результате которого в Эквадорских Андах произошел локальный апокалипсис, затронувший территорию в радиусе 77 километров от вулкана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили новый молодой вулкан в Тихом океане.