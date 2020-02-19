Голосовой помощник "Алиса" поможет детям развивать речь

В голосовом помощнике "Алиса" появилась новая функция под названием "Легко сказать". Это своеобразный онлайн-тренажёр для детей.

"Алиса" поможет детям научиться произносить сложные звуки

В разработке принимали участие логопеды. Они прописали требования к текстам, а детские поэты на их основе сочинили стихи. Благодаря данной разработке ребенок сможет в игровой форме отработать сложные для произношения звуки.

На отработку каждого звука отведено пять занятий. Они рассчитаны на детей от 5 до 7 лет.

В роли учителя можно выбрать любого персонажа из мультфильма "Фиксики" или звуклей, придуманных в "Яндексе".

Фиксики познакомят ребят с различными технологиями и профессиями будущего, а звукли будут мотивировать изучать иностранные языки и грамотно писать.

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